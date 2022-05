Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 29. April 2022, um 09.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Gärtnerei am Gerberweg die Geldbörse samt Inhalt einer 79-jährigen Frau aus Holdorf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Lohne - Inbrandsetzen einer Gartenbank

Am Montag, 02. Mai 2022, wurde gegen 11.00 Uhr durch einen 59-jährigen Anwohner eine Rauchentwiclung auf dem Gemeinschaftsplatz Im Dörtlath wahrgenommen. Als er dort Nachschau hielt, sah er, wie zwei Jugendliche flüchteten. Diese hatten auf der dortigen Feuerstelle augenscheinlich eine weiße Gartenbank aus Plastik anzuzünden versucht. Hierdurch entstanden hitzebedingte Schäden auf der Sitzfläche und an der Rückenlehne. Die Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - deutsches Erscheinungsbild, - ca. 16 bis 17 Jahre alt, - ca. 170 cm groß, - schlank - beide bekleidet mit dunklen Trainingsanzügen und schwarzen Basecaps,

Einer der Jugendlichen hatte zudem einen großen schwarzen Rucksack bei sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 02. Mai 2022, wurde um 17.55 Uhr in der Keetstraße eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die 37-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein entsprechender Drogen-Vortest verlief positiv, sodass der Lohnerin eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Gegen den 35-jährigen Halter des Fahrzeugs aus Vechta, welcher die Fahrt zuließ, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Holdorf - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 02. Mai 2022, um 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Großen Straße die burgunderrote Geldbörse samt Inhalt einer 57-Jährigen aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Lagerraum

Zwischen Freitag, 29. April 2022, 18.00 Uhr, bis Montag, 02. Mai 2022, 08.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in Vechta, Holtruper Straße, in einen als Lagerraum genutzten Schuppen ein und entwendeten -1 Freischneider, -1 elektrische Heckenschere, -1 Laubbläser, -1 Kettensäge, -1 Säbelsäge, -1 Akku Flex sowie -1 Hand Flex eines 47-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 0444-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Sonntag, 01. Mai 2022, 21.15 Uhr, bis Montag, 02. Mai 2022, 13.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Universitätsstraße, die Motorhaube eines blauen PKW BMW 520I eines 54-Jährigen aus Hage, indem sie den Lack zerkratzten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Dinklage - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 02. Mai 2022, wurde um 13.35 Uhr in der Lange Straße ein 37-Jähriger aus Vechta auf einem Kleinkraftrad festgestellt, dessen Versicherungsschutz abgelaufen war. An dem Fahrzeug war noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht.

Um 13.50 Uhr wurde auf der Holdorfer Straße ein 29-jähriger Mann aus Dinklage auf einem E-Scooter angetroffen, für den ebenfalls kein Versicherungsschutz bestand.

Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 02. Mai 2022, gegen 14.35 Uhr, wurde auf der Holdorfer Straße ein 29-jähriger Mann aus Dinklage auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Motorradfahrerin

Am Montag, 02. Mai 2022, gegen 16.05 Uhr, befuhr eine 17-Jährige aus Vechta mit ihrem Leichtkraftrad die Straße Stukenborg in Vechta in Fahrtrichtung Vardel und passierte im Kreuzungsbereich Bundesstraße B69/Stukenborg/Vardel die für sie Grünlicht anzeigende Bedarfsampel zur Oldenburger Straße (Umgehungsstraße). Ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Bersenbrück, der mit seiner Sattelzugmaschine die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Langförden befuhr, erkannte das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage im Kreuzungsbereich zu spät, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß seines LKW mit der querenden Motorradfahrerin kam. Die 17-Jährige wurde durch die Kollision seitlich in die Berme geschleudert. Ihre Maschine kommt in einem Graben zum Stillstand. Die Jugendliche erlitt durch den Aufprall lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum von Samstag, 30. April 2022, 05.30 Uhr, bis Montag, 02. Mai 2022, 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines LKW Mercedes Actros. Der LKW stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Autohofes an der Straße Hörster Heide. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am Montag, 02. Mai 2022, um 11.00 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger aus Damme mit einem Fahrrad die Vördener Straße Richtung Reselager Straße. Kurz nach der Einmündung zur Neuen Straße überquerte er die Fahrbahn, ohne auf den nachfolgenden PKW einer 45-Jährigen aus Damme zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

