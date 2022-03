Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Werkhalle stand in Vollbrand - Diesel entwendet - Einbruch - Gefährliche Fahrweise auf Bundesstraße - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Korb: Versuchter Einbruch

Ein Einbrecher wurde am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr bei der Tatbegehung von einer Hausbewohnerin gestört. Der Einbrecher machte sich an einem Fenster zum Wohngebäude in der Brucknerstraße zu schaffen und versuchte dieses aufzubrechen, als sich die Bewohnerin in den unbeleuchteten Wohnraum begab. Als der Täter dies bemerkte, flüchtete er fußläufig über den Regerweg in westliche Richtung vermutlich in die Römerstraße, wo er in ein Fluchtfahrzeug gestiegen sein könnte. Der Einbrecher hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden an Fenster und Gartenhecke, durch die er bei seiner Flucht rannte. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, werden nun von der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Schorndorf-Miedelsbach: Werkhalle stand in Vollbrand

Eine Werkhalle in der Hanfwiesenstraße geriet am Montagmittag in Vollbrand. Das betroffene Gebäude ist ca. 25 X 15 Meter groß und ist in mehrere Garagenteile untergliedert, in der zwei Gewerbebetriebe beheimatet sind. Es handelt sich um einen Baggerbetrieb und eine Metallbaufirma für Präzisionteile. Die Rettungsdienste wurden gegen 13.30 Uhr alarmiert, woraufhin die Feuerwehr mit 72 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung ausrückte.

Bei dem Brand wurden drei Personen verletzt. Ein Mann sei mit Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Fachklink verbracht worden. Zwei weitere Personen wurden in umliegende Krankenhäuser mit Rauchgasvergiftungen eingeliefert, davon war mindestens eine Person schwerer verletzt. Neben dem Rettungshubschrauber war der Rettungsdienst noch mit sechs Fahrzeugen und 15 Helfern bzw. Ärzten im Einsatz.

Zudem waren mehrere fachkundige Person der Energieversorgung am Einsatzort.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Nach vorläufigen Schätzungen könnte sich dieser jedoch im Million bewegen. Die Ermittlungen hierzu sowie zur noch unklaren Brandursache dauern an.

Großerlach: Diesel entwendet

Aus einem Lkw wurden am Wochenende ca. 200 Liter Diesel entwendet. Das Fahrzeug stand bei der Kläranlage Großerlach, wo der Tank von den Dieben aufgebrochen und der Sprit abgepumpt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf nahezu 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Samstagabend und Montagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Eine 85-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 17 Uhr die Kamsberger Straße und bog auf die Steinberger Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem aus Richtung Steinberg heranfahrenden Corsa-Fahrer zusammen. Beide Autofahrer blieben hierbei unverletzt. Die Schäden an ihren Autos wurden auf 7000 Euro beziffert.

Weinstadt/Fellbach: Gefährliche Fahrweise auf Bundesstraße

Der Fahrer eines Mercedes Benz C 200 fuhr am Montag kurz vor 12 Uhr an der Anschlussstelle Weinstadt-Endersbach auf die B 29 in Richtung Stuttgart auf. Er blockierte mit seiner aggressiven Fahrweise das Einfädeln einer vorausfahrenden Opel-Fahrerin, die deshalb zur Vermeidung eines Unfalls abbremsen musste. Später auf der B 14 kurz vor dem Kappelbergtunnel kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem der Mercedes-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte und dabei dieselbe Opel-Fahrerin nach links abdrängte, die dabei fast in die Leitplanke krachte. Im weiteren Verlauf sei der Mercedes-Fahrer noch mehrmals sehr dicht auf den Opel aufgefahren und gefährdete dabei die Autofahrerin erheblich. Zeugen, die die Vorfälle beobachten konnten, sollten sich nun mit der Polizei in Fellbach unter tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer stieß am Montagvormittag in der Vorderen Straße beim Parken gegen eine Mercedes B-Klasse, an der ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer weitere Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, das sich zwischen 9.10 Uhr und 10 Uhr ereignete, sollte sich bitte bei der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 melden.

