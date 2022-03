Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Niedergeschlagen und bestohlen - In Kapelle eingebrochen - Auto beschädigt - Verkehrsunfälle u.a.

Aalen (ots)

Aalen: Niedergeschlagen und bestohlen

Die Kriminalpolizei Aalen sucht Zeugen nach einem Vorfall in der Nacht auf Sonntag am ZOB. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 23-Jähriger gegen 1:15 Uhr von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Nachdem er diesen Wunsch erfüllte hatte und nun selbst keine Zigaretten mehr hatte, ging er zum nächsten Zigarettenautomaten. Dabei wurde er eigenen Angaben zufolge unvermittelt von einem der Männer mit der Faust gegen die Schläfe geschlagen, wodurch er zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Männer mehrfach auf ihn eingetreten und ihm sein iPhone 13 Max und seinen Geldbeutel entwendet haben. Die Aalener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise.

Jagstzell: In Kapelle eingebrochen

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr brachen mehrere bisher unbekannte Diebe in die Nikolauskapelle ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Hierbei richteten die Täter Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Ob durch die Täter etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07961 9300 um Zeugenhinweise.

Oberkochen: Auto beschädigt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr und Sonntagmorgen 4 Uhr verursachten. Die Täter warfen einen Gegenstand auf einen in der Brunnenhaldestraße geparkten Opel Meriva. Dieser wurde hierbei an den Türen der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Aufgefahren

Im Stop-and-go-Verkehr fuhr ein 30-Jähriger am Sonntagmittag kurz nach 14 Uhr auf der B 29 zwischen Essingen und dem Aalener Dreieck mit seinem VW auf den Nissan eines 66-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Ellwangen: Pony verursachte Verkehrsunfall

Auf der Landesstraße 1076 zwischen Pfahlheim und Riepach erfasste ein 26-Jähriger am Montagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem VW-Transporter ein die Fahrbahn querendes Pony. Zunächst hatte der Pkw-Lenker noch versucht, dem Tier auszuweichen. Dieses jedoch drehte um und lief wieder zurück auf die Straße, wobei es zum Zusammenstoß kam. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Das Pony wurde von seiner Besitzerin in Obhut genommen.

Ellwangen: Reifen beschädigt

Zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagmorgen 10 Uhr drehten bislang Unbekannte Schrauben in die Reifen eines Lkw, der auf einem Lkw-Parkplatz in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Insgesamt wurden sechs Reifen beschädigt, wobei ein Schaden von rund 2500 Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingetreten

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte zwischen Samstagabend 21.30 Uhr und Montagmorgen 7.45 Uhr verursachten, als sie mutwillig die Scheibe einer Durchgangstüre im Fehrle-Parkhaus eintraten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Rektor-Klaus-Straße übersah eine 19 Jahre alte Opel-Fahrerin am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr den Dacia einer 49-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend ereignete. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Opel Corsa in den fließenden Verkehr auf der Mutlanger Straße ein, ohne auf den Zweiradfahrer zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dieser nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Gerade als er sich neben dem Opel befand, bog dieser nach links in ein Grundstück ab, wobei der 19-jährige Motorradfahrer durch das Fahrzeug abgedrängt wurde und zu Boden stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er zumindest eine Nacht verbleiben musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Mutlangen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Sonntag gegen 13 Uhr stellte ein 22-Jähriger seinen Mercedes Benz auf der Straße In der Breite ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend abgesichert hatte, machte sich dieses selbständig und rollte gegen einen geparkten Citroen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken seines BMW beschädigte ein 62-Jähriger am Sonntagmorgen kurz nach 10 Uhr einen in der Albstraße abgestellten BMW, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Tätliche Auseinandersetzung

In der Werrenwiesenstraße kam es am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Über die Hintergründe der Streiterei, die offenbar in einer Gaststätte ihren Ausgang hatte, liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Entsprechende Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Ein 45-Jähriger warf am Montagmorgen gegen 1.20 Uhr in der Aalener Innenstadt zunächst eine Bierflasche gegen ein Fenster und anschließend mehrere Tische und Stühle um. Bereits gegen 18 Uhr am Sonntagabend musste die Polizei wegen dem Mann ausrücken, nachdem dieser sich auf den Bahngleisen im Bereich der Julius-Bausch-Straße aufhielt und lautstark herumschrie. Der 45-Jährige wurde von den Beamten nach Hause gebracht; für den Fall weiterer Vorkommnisse wurde ihm der Gewahrsam angedroht. Nach dem zweiten Vorfall wurde diese Drohung wahrgemacht und der unter Alkohol und Drogen stehende Mann wurde auf die Dienststelle gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell