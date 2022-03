POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vandalismus an Grundschule - Bedienmonitor von Traktor entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: In Möbelhaus eingebrochen Am Sonntagabend gegen 22 Uhr wurde in der Industriestraße festgestellt, dass dort in ein Möbelhaus eingebrochen wurde. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, über welches sie ins Geschäft eindrangen. Ob die Eindringlinge Wertgegenstände entwendeten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat zum ...

