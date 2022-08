Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn aus dem Main-Tauber-Kreis vom 09.08.2022

Wertheim (ots)

Gebäudebrand verursacht hohen Sachschaden

Am frühen Dienstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, kam es im Wertheimer Ortsteil Dietenhan zu einem Gebäudebrand. Ausgelöst wurde der Brand durch ein Feuer, das in einem an ein Mehrzweckgebäude angrenzendem Gartenhaus ausgebrochen war. Warum es dort zu einem Brand kam, ist der Gegenstand von weiteren Ermittlungen, die am 10.08.2022 fortgesetzt werden. Das Feuer griff von dem Gartenhaus, in dem sich auch Gasflaschen befanden, die explodierten, auf das Mehrzweckgebäude über, dessen Dachstuhl dadurch zerstört wurde. Auch das Gebäude selbst wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Dachstuhl eines ebenfalls angrenzenden Wohnhauses wurde durch das Feuer beschädigt. Das Haus bleibt aber bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens beträgt mindestens 250 000 Euro, kann sich aber noch erhöhen. Die Anwohner des Wohnhauses wurden rechtzeitig evakuiert, so dass sie nicht verletzt wurden. Da in dem stark beschädigten Mehrzweckbau auch eine größere Anzahl von Thermometern mit Quecksilberfüllung gelagert waren, nahm die Feuerwehr entsprechende Schadstoffmessungen vor. Diese verliefen zum Glück negativ und es wurde im Verlauf der Ermittlungen auch festgestellt, dass die Thermometer nicht beschädigt worden waren. Gegen 17.00 Uhr war der Brand weitgehend gelöscht. Zur Brandbekämpfung waren 20 Fahrzeuge der Feuerwehr mit ca. 100 Frauen und Männern am Brandort eingesetzt. Zusätzlich waren neben der Polizei auch mehre Notärzte, Rettungswagen und Notfallsanitäter am Einsatzort.

Werner Lösch

