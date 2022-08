Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Unbekannte entwendeten in den vergangenen Tagen in Öhringen Werkzeug von einer Baustelle. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag und Dienstag Zutritt zum Gelände in der Haller Straße. Dort stahlen sie Werkzeuge und flüchteten. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen konnten Beamte einen gefälschten Führerschein bei einem 57-Jährigen feststellen. Der Mann wurde gegen 10.30 Uhr in Künzelsau in der Mergentheimer Straße in seinem Ford von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle händigte der Fahrzeugführer einen ausländischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung des Dokumentes stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell