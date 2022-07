POL-NOM: Unter Btm-Einfluss Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße, Dienstag, 26.07.22, 04.20 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 26.07.22, gegen 04.20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim einen 49-jährigen Bad Gandersheimer mit seinem Pkw Peugeot in Bad Gandersheim, in der Braunschweiger Straße. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Kraftfahrzeugführer Alkohol in der Atemluft festgestellt werden, eine Überprüfung am stationären Alkomaten ergab ...

mehr