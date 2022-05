Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einkäufe gestohlen - Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einkäufe gestohlen

Schlitz. Eine Tüte des Lebensmittelmarktes "Tegut" samt darin befindlichen Einkäufen im Wert von circa 35 Euro entwendeten Unbekannte am Freitagvormittag (29.04.), in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 11 Uhr. Während eine 22-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis sich kurzzeitig in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße aufhielt, griffen die Langfinger sich die vor dem Markt abgestellte Tüte und flüchteten unerkannt. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch

Alsfeld. Eine gewerbliche Anlage im Zeller Weg wurde in den Morgenstunden des Samstags (30.04.), in der Zeit zwischen 1 Uhr und 9 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einwerfen mehrerer Scheiben gelangten die Einbrecher in die entsprechenden Räumlichkeiten, aus denen sie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke sowie eine noch unbekannte Menge an Bargeld und ein iPhone entnahmen. Der genaue Wert des Diebesguts ist bislang unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

