Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211108-7: Transporter bei Verkehrskontrolle verlassen und geflüchtet - Festnahme

Bergheim (ots)

Beide Beschuldigte standen unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Nach einer kurzen Verfolgung haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag (7. November) zwei Männer (30, 33) in Bergheim gestellt und vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, nach einer Rotlichtfahrt vor den Polizisten geflüchtet zu sein. Beide Männer sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und standen zur Tatzeit unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Bestandteil der Ermittlungen ist derzeit, welcher Mann am Steuer des VW Crafters gesessen hat.

Gegen 1 Uhr beobachteten Polizisten auf der Kölner Straße / Südweststraße einen weißen Transporter, der den Kreuzungsbereich bei Rotlicht passierte. Die Beamten gaben zwecks einer Verkehrskontrolle Haltesignale, die der Fahrer jedoch zunächst nicht beachtete. Nach dem der VW doch gestoppt hatte, stiegen Fahrer und Beifahrer plötzlich aus und rannten weg. Die Flucht der beiden Verdächtigen dauerte jedoch nur wenige Minuten. Während sich der 30-Jährige widerstandslos festnehmen ließ, holte sein Begleiter aus und wollte einen der Beamten schlagen. Weitere Polizisten brachten die beiden Männer anschließend zu einer Polizeiwache.

Der Atemalkoholtest des 33-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Der Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Methamphetamin an. Der Atemalkoholtest seines Begleiters zeigte ein Ergebnis von mehr als 0,6 Promille. Sein Drogentest reagierte auf Kokain und THC. Ein Arzt entnahm den beiden Männern wenig später auf Anordnung eines Staatsanwalts Blutproben.

In dem zurückgelassenen Transporter fanden die Polizisten mehrere Behältnisse mit alkoholischen Getränken, darunter auch Spirituosen. Das Fahrzeug stellten die Beamten als Beweismittel sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell