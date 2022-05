POL-OH: Keine Fahrerlaubnis, dafür Drogenkonsum: Verkehrsunfall

Bad Hersfeld (ots) - Bad Hersfeld - in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Homberger Straße kollidierten am heutigen Freitag gegen 18:00 Uhr ein mehrfarbiger VW Bus der vom Gelände des Marktes herunterfuhr mit dem blauen Skoda Fabia eines 21 jährigen Hersfelders, der in Richtung Neuenstein fuhr. Der 21-jährige Fahrer Kleinbusses aus Bebra hielt jedoch nicht an der Unfallstelle an, sondern fuhr unvermittelt weiter zu ...

mehr