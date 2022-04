BPOL-F: Festnahme nach Kreditkartenbetrug im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) - Zivile Fahnder der Bundespolizei konnten am Freitag die beiden Täter aus zwei Diebstahlshandlungen wiedererkennen und festnehmen. Beide Taten wurden unabhängig voneinander bereits am Vortag im Hauptbahnhof Frankfurt am Main begangen und die Fahndungsbilder aus der Videoauswertung wurden den Tätern in beiden Fällen zum Verhängnis. In einem Fall entwendete ein 41-jähriger Mann aus Bad Soden ...

mehr