BPOL-F: Zivilfahnder der Bundespolizei zweifach erfolgreich

Frankfurt am Main, Raunheim (ots) - Ein 17-jähriger Schüler aus Bruchköbel wurde am Dienstagnachmittag von insgesamt fünf seiner Mitschüler am Bahnhof Raunheim attackiert. Vorangegangen waren Streitigkeiten in der gemeinsamen Schule. Die Täter griffen den 17-jährigen Schüler gemeinschaftlich am Bahnsteig mit Schlägen an und verletzten den Jugendlichen schwer. Er wurde mit mehreren Platzwunden im Gesicht in ein ...

mehr