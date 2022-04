POL-HI: Korrektur zur Meldung 4723715

Hildesheim (ots) - Schellerten / Dingelbe (fie): Am Abend / in der Nacht von Mittwoch, den 27.04., auf Donnerstag, den 28.04., ist es in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 07:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Postfiliale in der Sandkuhle in Schellerten gekommen. Bislang unbekannte Täter versuchten durch Werfen eines Gullideckels die Verglasung der Eingangstür ...

mehr