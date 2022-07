POL-NOM: Beifahrerin verletzt sich bei Unfall

Uslar (ots) - Ein 65-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Fahrzeug die Wiesenstraße. Im Bereich des Kreisverkehrs kam er, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stürzte schwer. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 ...

