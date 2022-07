Polizei Mettmann

POL-ME: 90-Jähriger an Unfallfolgen verstorben - Haan - 2207054

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2207008 berichtete, kam es am Sonntag (3. Juli 2022) an der Kreuzung Rheinische Straße / Bergische Straße in Haan zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei waren zwei Personen schwer verletzt worden, darunter ein 90-jähriger Hildener (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5263902).

-- Aktuelle Fortschreibung ---

Nachdem die Feuerwehr den Mann aus dem Auto befreien konnte, war der Hildener zu intensivmedizinischen Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, ist der 90-Jährige dort am Montagabend (11. Juli 2022) an den Folgen seiner bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen gestorben.

