Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten - Haan - 2207008

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wie die Haaner Feuerwehr mit eigener Pressemitteilung / ots (als PDF in Anlage / im Internet unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/5263807) bereits am gleichen Tag berichtete, kam es am Sonntagnachmittag des 03.07.2022, um 16.17 Uhr, auf der Kreuzung Rheinische und Bergische Straße in Haan, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Einer der Verletzten musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus seinem zerstörten Fahrzeug befreit werden.

Das war geschehen:

Zur Unfallzeit befuhr ein 90-jähriger Mann aus Hilden, mit seinem silbernen PKW Honda Jazz, die innerörtliche Bergische Straße, aus Richtung Elberfelder Straße kommend, in Fahrtrichtung Eifelstraße. Nach dem Stand aktueller Ermittlungen und erster Zeugenaussagen, beachtete er an der Kreuzung Rheinische Straße das dort aufgestellte STOP-Zeichen (Z. 206) und auch die Vorfahrt eines 68-jährigen Mannes aus Haan nicht, der die Rheinische Straße mit seinem weißem PKW Jeep Grand Cherokee, aus Richtung Gut Haan kommend, in Richtung Landstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur schweren Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der SUV in die Fahrerseite des Hondas prallte, diesen herumschleuderte und schwer deformierte. Der Honda-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, unter notärztlicher Betreuung, aus dem Fahrzeugwrack befreit werden.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten, wo sie zur stationären ärztlichen Behandlung verblieben. Der angeforderte Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, der auf einem nahen Firmengelände landete, wurde nicht mehr benötigt.

Die zwei Unfallfahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell