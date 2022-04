Polizei Bochum

POL-BO: Betrüger erbeuten Bargeld von Seniorin - Zeugen gesucht!

Bochum, Wattenscheid (ots)

Mit einer erfundenen Geschichte haben Trickbetrüger Anfang der Woche eine Bochumerin um Bargeld und Schmuck gebracht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und warnt erneut vor solchen Maschen.

Per Telefon hatte sich am Dienstagnachmittag, 19. April, eine angebliche Staatsanwältin bei der Bochumerin (91) gemeldet. Die Geschichte: Die Tochter habe einen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Gegen eine hohe Summe Bargeld als Kaution könne die Tochter nach Hause gehen.

Die Anruferin brachte die Seniorin schließlich dazu, Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Bereich in zwei Koffern einem Boten zu übergeben. Gegen 18 Uhr holte der Bote die Wertsachen an dem Wohnhaus an der Straße "In der Mark" im Stadtteil Eppendorf ab. Er ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und sieht nach Zeugenangaben "südländisch" aus. Seine Haare sind braun und kurz und er trug eine beigefarbene Jacke sowie einen medizinischen Mundschutz.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise. Wer hat im Bereich der Straße "In der Mark" verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben?

Die Polizei warnt vor solchen Trickbetrügern. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Für solche Fälle stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Diese sind in unseren Städten Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte zum Beispiel zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

Hilfe finden Sie auch bei unserem Team der Kriminalprävention und des Opferschutzes. Melden Sie sich telefonisch unter der 0234 909-4040 oder besuchen Sie unsere Internetseite: https://bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell