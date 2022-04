Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (55) bei Kollision mit Pkw verletzt

Bochum (ots)

Am Mittwochnachmittag, 20. April, kam es auf einem Parkplatz am "Ruhr Park" (Am Einkaufszentrum 1) in Bochum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, wobei diese verletzt worden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Bergkamen gegen 16.30 Uhr den Parkplatz im Bereich der Parkboxen. Zeitgleich lief eine 55-jährige Wittenerin hinter ihrem Enkel (2) her und zog das Kind zurück, da es drohte, gegen das vorbeifahrende Auto zu laufen. Die Wittenerin verlor offenbar das Gleichgewicht und fiel gegen das Auto der Bergkamenerin.

Die 55-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Vorsorglich brachte eine Rettungswagenbesatzung die Frau in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin und der Zweijährige blieben unverletzt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

