POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum-Hiltrop gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Linden am Sonntagnachmittag, 17. April, sucht die Kripo Zeugen. Gegen 19.30 Uhr sind zwei unbekannte Männer in ein Wohnhaus an der Straße "Am Grenzstück" in Bochum-Linden eingebrochen und haben die Räume durchsucht. Eine Nachbarin hörte Geräusche und verständigte die Polizei. Die Täter flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist zum derzeitigen Stand ...

mehr