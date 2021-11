Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn - Auto nicht mehr fahrbereit

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (19.11.10.2021) gegen 11:00 Uhr wollte ein 80-jähriger Autofahrer von der Rheingönheimer Straße nach links in die Wegelnburgstraße abbiegen. Hierbei kam es mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zu einem Zusammenstoß. Verletzt gab es nicht. Das Auto des 80-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

