Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 51-jähriger Fahrradfahrer musste am Donnerstag (18.11.2021) in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mit einer 40-jährigen PKW-Fahrerin zusammenstieß. Gegen 16.20 Uhr wollte die PKW-Fahrerin von der Luitpoldstraße links in die Weiherstraße einbiegen abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Er stürzte zu Boden und verletzte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

