Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.11.2021), gegen 16:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Bgm.-Kutterer-Straße/Heinigstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 65-Jähriger fuhr auf das vor ihm abbremsende Auto auf. Der 31-jährige Fahrer des abbremsenden Autos wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

