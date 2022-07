Polizei Mettmann

POL-ME: VW T-Cross aus Garage gestohlen - Ratingen - 2207051

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben in Zeit von Sonntag (10. Juli 2022), 22.30 Uhr, bis Montag (11. Juli 2022), 7.30 Uhr einen weißen VW T-Cross aus einer Garage in Ratingen-West entwendet.

Der VW T-Cross mit dem Kennzeichen ME - SM 2508 war verschlossen in der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Am Seeufer in Ratingen-West abgestellt worden. Anschließend wurde die Garage ebenfalls verschlossen. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Tatverdächtigen den Fahrzeug- und Garagenschlüssel entwendeten und so die Garage öffneten, um an das Fahrzeug zu kommen. Wie der oder die Tatverdächtigen den Schlüsselbund entwenden konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der weiße, drei Jahre alte VW T-Cross, in dem sich ebenfalls der Fahrzeugschein des Wagens befand, hat eine Laufleistung von rund 35.500 Kilometern und einen Restwert von rund 18.000 Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Auto sowie seine Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise von Zeugen, die in dem Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen in der Straße Am Seeufer gemacht haben oder die Hinweise zum aktuellen Standort des VW T-Cross machen können. Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

