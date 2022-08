Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen PKW in Lauda-Königshofen. Die Halterin des Audi hatte ihr Auto am Montag gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Badstraße abgestellt. Als sie nach rund einer viertel Stunde wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die beiden Türen der Beifahrerseite zerkratzt wurden. Durch die Beschädigungen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes machen konnten oder Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Unfall verusacht und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Audi A6 eines 33-Jährigen in Unterbalbach. Der Mann parkte seinen PKW am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Beethovenstraße am rechten Fahrbahnrand. Gegen 21 Uhr stellte er fest, dass sein PKW beschädigt wurde. Eine unbekannte Person war vermutlich beim Vorbeifahren am Fahrzeug des 33-Jährigen hängen geblieben und hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen blauen LKW handeln. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

