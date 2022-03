Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Vorsicht vor Tonbandstimme in englischer Sprache.

Immer wieder gibt es neue Maschen von Betrügereien am Telefon: Menschen aus Lippe wendeten sich in den vergangenen Tagen an die Polizei, weil sich bei ihnen per Telefon eine Tonband-Ansage meldete, die sie in englischer Sprache dazu aufforderte, eine Ziffer des Telefons zu drücken. Angeblich handelt es sich um eine Bandansage des "Federal Police Departments". Ist man der Anweisung gefolgt, hat man in der Regel eine echte Person am Telefon. Unter verschiedenen Vorwänden versuchen diese Täter nun persönliche Daten der angerufenen Menschen zu erlangen. Vermutlich sollen mit diesen erlangten Daten wie E-Mail-Adresse, Kontonummer oder Name Straftaten begangen werden. In Lippe ist noch kein Fall bekannt geworden, in dem es zu einer Schädigung durch einen solchen Anruf gekommen ist. Diese Telefonate erfolgen sowohl auf Festnetzanschlüssen als auch auf mobilen Endgeräten. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie bitte einfach auf! So schützen Sie sich am besten vor derartigen Maschen.

