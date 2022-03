POL-LIP: Barntrup, Lemgoer Straße - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Blutentnahme

Lippe (ots) - (AL) Am Samstagmittag fuhr eine 25-jährige Gütersloherin, mit ihrer Honda, in einer Gruppe von drei Krädern auf der Talstraße. Als letztes Fahrzeug der Gruppe, kam sie in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Baum, verletzte sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. ...

