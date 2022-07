Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit WhatsApp-Masche um Geld gebracht

Ahaus (ots)

Die vermeintliche Hilfe für ihren Sohn entpuppte sich für eine Frau in Ahaus als betrügerische Falle: Mit der sogenannten WhatsApp-Masche haben unbekannte Täter die Frau am Montag, 11.07.2022, um einen Betrag in vierstelliger Höhe gebracht.

Dabei erschleichen sich die Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer durch Textnachrichten. Sie haben dabei stets auch eine Erklärung dafür, dass sie sich über eine andere Nummer als die übliche melden: Das alte Handy sei kaputt, das neue mit einer anderen SIM-Karte ausgestattet - und weil mit dem frisch angeschafften Mobiltelefon das Online-Banking noch nicht klappt, bitten die angeblichen Angehörigen die angeschriebenen Verwandten, für sie einzuspringen und an ihrer Stelle eine dringende Rechnung zu begleichen.

So auch in diesem Fall: Die Seniorin überwies Geld auf ein Konto. Die Polizei warnt erneut ausdrücklich vor dieser Masche. Wer eine solche Nachricht erhält, sollte besser nicht darauf eingehen und den betreffenden Verwandten selbst über die gewohnte Telefonnummer anrufen oder anschreiben. Jüngere Familienmitglieder sind gut beraten, mit ihren älteren Angehörigen das Gespräch über die hier beschriebene Vorgehensweise der Kriminellen zu suchen. Denn die Betrüger setzen ihre kriminellen Aktivitäten fort. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell