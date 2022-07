Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Vandalismus gegen parkende Fahrzeuge

Ahaus (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Ahaus-Wessum einen Pkw und zwei Wohnwagen. Die drei Fahrzeuge hatten im Bereich einer Festwiese an der Martinistraße gestanden. Dort kam es am Montag, 11.07.2022, zwischen 15.00 Uhr und 23.30 Uhr zu dem Geschehen. Die Täter brachen einen Heckenscheibenwischer an dem dort stehenden Auto ab und die Wohnwagen wiesen Dellen in der Außenhaut und Schäden an einer Kennzeichenhalterung auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

