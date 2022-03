Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220308-2: Kind nach Verkehrsunfall verletzt

Pulheim (ots)

Ein neunjähriger Junge ist beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Mehrere Fußgänger befanden sich am Montagnachmittag (7. März) gegen 16.30 Uhr an der beampelten Kreuzung der Venloer Straße und Rathausstraße in Pulheim und mussten zunächst bei Rotlicht warten. Während dieser Zeit soll ein Autofahrer (40) zwei weiteren Linksabbiegern bei Grünlicht gefolgt sein. Die Vorausfahrenden mussten jedoch im Kreuzungsbereich wegen des Gegenverkehrs verkehrsbedingt warten. Als die zwei vorausfahrenden Autos abgebogen waren, fuhr auch der nachfolgende 40-Jährige mit seinem weißen Porsche langsam an. Zeitgleich wechselte die besagte Fußgängerampel auf Höhe des Kauflandes auf Grünlicht und der Junge ging los. Der Autofahrer soll den Jungen nicht gesehen und weitergefahren sein, so dass es zum Zusammenstoß gekommen sei. Das Kind zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die vor Ort erstversorgt wurden. Die erziehungsberechtigte Mutter suchte mit ihrem Kind später einen Arzt auf.

Die Polizei rät: Kommt es in der Kreuzung zu einem erkennbaren Rückstau, bleiben Sie als "Abbiege-Nachzügler" umsichtig und bleiben im Zweifel besser vor der Ampel stehen, selbst wenn die Grünphase für Sie noch andauert. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell