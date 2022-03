POL-REK: 220307-4: Taschendiebinnen von Mitarbeitern eines Lebensmittelmarkts gestellt

Pulheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte haben am Samstagabend (5. März) versucht, in ein Haus an der Käthe-Kollwitz-Straße in Pulheim einzudringen. Gegen 22.45 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge (53) laut eigener Aussage den Schein einer Taschenlampe auf einem Garagendach wahrgenommen. Als er genauer hinsah, habe er zwei Männer an einem Haus wahrgenommen. Einer der Täter habe auf dem Garagendach gestanden. ...

