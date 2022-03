Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220307-1: Autofahrer flüchteten von den Unfallstellen

Hürth/Brühl (ots)

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Der Polizei Rhein-Erft-Kreis liegen drei Anzeigen vor, in denen zwei Autofahrern und einer Autofahrerin zur Last gelegt wird, an Verkehrsunfällen mit Personenschaden beteiligt gewesen zu sein und sich von den Unfallstellen entfernt zu haben, ohne um sich um die Verletzten gekümmert zu haben.

Am Freitagmorgen (4. März) soll ein Autofahrer um 9.20 Uhr in Hürth aus der Tiefgaragenausfahrt eines Hauses am "Hürther Bogen 4a" mit einem weißen Nissan Micra gekommen und auf die Straße eingefahren sein. Dabei soll eine auf dem Gehweg befindliche Radfahrerin (49) so stark abgebremst haben, dass sie mit dem Rad gegen ein abgestelltes Fahrzeug prallte, stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrer des mit zwei Personen (m/w) besetzten Wagens hätte laut Zeugenaussagen noch Blickkontakt zur Fahrradfahrerin aufgenommen und sich dann aber entfernt. Eine Zeugin fertigte vom flüchtenden Nissan ein Foto und zeigte es den unfallaufnehmenden Beamten. Die Verletzte kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Um 13.20 Uhr soll eine 54-Jährige in Hürth mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der Luxemburger Straße (B265) in Richtung Hermülheim gefahren sein. Etwa in Höhe der Hausnummer 450 habe sie eines von zwei überholenden Autos auf der Fahrbahn gestreift, worauf sie mit dem Krankenfahrstuhl gegen den Bordstein geriet, umkippte und sich leicht verletzte. Mehrere Passanten hätten der 54-Jährigen geholfen, während der Verursacher davongefahren sein soll. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Am Abend soll es um 19.20 Uhr auf der Hauptstraße in Brühl-Vochem im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem schwarzen Mercedes ML gekommen sein. Die Pedelec-Fahrerin (53) soll in Richtung "Am Kreuz" und die Autofahrerin entgegengesetzt in Richtung Weilerstraße unterwegs gewesen sein. Dabei soll der linke Außenspiegel des Autos gegen den Lenker des Pedelecs geprallt sein. Die 53-Jährige soll eigenen Angaben zufolge vom Rad gesprungen sein, habe sich jedoch am Lenker weiter festgehalten, als es zur Kollision kam. Die 53-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da sie sich das Fahrzeug und das Kennzeichen merkte, hatten die unfallaufnehmenden Beamten einen ersten Ermittlungsansatz. An der Halteranschrift trafen die Beamten auf eine 40-Jährige, die sich zur Sache nicht äußern wollte. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Weitere Zeugen erreichen das Verkehrskommissariat in Hürth telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (bm)

