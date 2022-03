POL-REK: 220306-01: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter - Frechen

Bergheim (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (3. März) die Glasscheiben einer Bushaltestelle in Quadrath-Ichendorf zerstört. Aufmerksame Bürger alarmierten die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Nach einer Zeugenaussage sollen die Glasscheiben der Bushaltestelle an der Ahestraße am Morgen um 7 Uhr noch intakt gewesen sein. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die ...

