Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220304-2: Bushaltestelle demoliert - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (3. März) die Glasscheiben einer Bushaltestelle in Quadrath-Ichendorf zerstört. Aufmerksame Bürger alarmierten die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Nach einer Zeugenaussage sollen die Glasscheiben der Bushaltestelle an der Ahestraße am Morgen um 7 Uhr noch intakt gewesen sein. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Die Sachbearbeiter der Polizei fragen: - Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? - Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet?

Hinweise richten Sie bitte an die Mitarbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell