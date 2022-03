Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220306-02: Reh lief über die Straße und verursachte Verkehrsunfall - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

19 - Jährige prallte mit ihrem Pkw gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Das Reh konnte unverletzt von der Unfallstelle flüchten.

Am Freitagabend (04.03) um 20:45 Uhr befuhr die 19 - jährige Bergheimerin mit ihrem Pkw und ihrem 21-jährigen Beifahrer die Landstraße 93 in Bergheim. Als plötzlich ein Reh über die Straße lief, musste die junge Frau ausweichen, geriet mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 19-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Polizisten schoben den nicht mehr fahrbereiten Pkw auf den Grünstreifen. Dieser blieb verschlossen an der Unfallstelle. (dj)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell