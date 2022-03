Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220307-5: Rasenmäher und Gasgrills entwendet - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen Donnerstag (3. März) 18.15 Uhr und Freitag (4. März) 11.30 Uhr sind Unbekannte in die Lagerhalle eines Baumarkts in Bedburg eingedrungen und haben mehrere Gartengeräte und Grills entwendet. Laut derzeitigem Sachstand soll ein Mitarbeiter eines Baumarkts an der Adolf-Silverberg-Straße Beschädigungen an einem Zaun sowie an der Tür zu den Lagerräumen bemerkt haben. Ein weiterer Mitarbeiter alarmierte daraufhin die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Diebe mehr als fünf Gasgrills der Marke Napoleon und mehrere akkubetriebene Rasenmäher der Firma Stiga. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 fragen:

- Wer hat verdächtige Personen beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? - Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge beobachtet? - Wer kann Angaben zum Verbleib der Gegenstände machen?

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell