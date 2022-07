POL-BOR: Bocholt - Zeugen nach Unfall gesucht

Rhede (ots) - Zwei Pedelecs entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Montag, 11.07.2022, in Rhede. Die Täter waren in eine Gartenhütte auf einem Grundstück an der Bergstraße eingedrungen, um an ihre Beute zu gelangen. Sie stahlen zwei grau lackierte Pedelecs der Marke KTM. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) ...

mehr