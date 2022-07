POL-BOR: Gronau - Diebstahl nicht bemerkt

Ahaus (ots) - Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Ahaus-Wüllen zwei parkende Fahrzeuge. An einem der beiden Autos verbogen die Täter eine Antenne und brachen den rechten Außenspiegel ab, am anderen den Heckscheibenwischer. Zudem weisen beide Fahrzeuge Kratzer auf. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Montag, 11.07.2022, an der Stadtlohner Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in ...

mehr