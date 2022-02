Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Firma

Salzbergen (ots)

Von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Schüttorfer Straße ein. Sie dursuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss ohne Beute. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976 / 948550 zu melden.

