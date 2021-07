Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Acht Einsätze für die Feuerwehr am Samstag

Königspython auf Abwegen

Dinslaken (ots)

Samstagnachmittag gegen 15:30Uhr bemerkten aufmerksame Spaziergänger eine Königsphyton am Wegesrand eines Fußgängerweges zum Volkspark. Durch die Feuerwehr konnte das herrenlose Tier eingefangen und der Polizei übergeben werden. Diese brachten das Tier zu einer Auffangstation nach Rheinberg. Zuvor rückte die Feuerwehr bereits mehrfach zu Einsätzen aus. Unter anderem zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Krankenhaus. Beim Erwärmen von Essen in einer Mikrowelle hatte der Rauchwarnmelder ausgelöst. Kurze Zeit später mussten die Wehrleute zur Friedrich-Ebert-Straße ausrücken. Dort musste dem Rettungsdienst der Zutritt zu einer Wohnung ermöglicht werden. Danach galt es zwei Sturmschäden im Stadtgebiet zu beseitigen. Am Nachmittag alarmierten Anwohner vom Baßfeldshof die Feuerwehr. In einer leerstehenden Wohnung hatte ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu der Wohnung und kontrollierte diese. Da kein Schadensereignis vorlag konnte der Einsatz nach kurzer Zeit beendet werden. Der Rettungsdienst hatte in der Schicht zu Sonntag insgesamt 23 Einsätze. Bei sechs Einsätzen musste der Notarzt mit zur Hilfe kommen.

