POL-EL: Halle (Grafschaft Bentheim) - Kleinkind von PKW erfasst

Halle (Grafschaft Bentheim) (ots)

Am Freitag kam es im Ortsteil Halle zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein knapp zweijähriges Kind schwer verletzt wurde. Eine 64-jährige Frau aus Halle war gegen 16 Uhr mit ihrem Kia Sportage Auf der Becke unterwegs, als sie in einer Linkskurve einen Jungen auf seinem Dreirad übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kleinkind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

