POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Scheunenbrand in Ersingen

Empfingen (ots) - Noch unbekannte Täter sind am frühen Samstagmorgen in eine Firma in Empfingen eingedrungen. Die Einbrecher schlugen im Zeitraum zwischen 0:30 und 7:15 Uhr ein Fenster ein und gelangten so in die Büroräume des in der Robert-Bosch-Straße befindlichen Betriebs. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen und flüchteten danach unerkannt. Bei der Beute dürfte es sich nach bisherigen ...

