Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT. Titisee;]

Am Samstag, den 05.02.2022 zwischen 17:30 Uhr und 22:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Freizeitbades in Titisee zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ausparken einen abgestellten Pkw und beging anschließend Fahrerflucht. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell