POL-FR: Diebstahl aus geparktem Pkw

Diebstahl aus geparktem Pkw

Freiburg

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Feldberg

Am Sonntagmorgen, den 06.02.2022, gegen 08:20 Uhr stellte ein Fahrzeugführer seinen Pkw in einem Parkhaus im Bereich Feldberggipfel ab. Als er gegen 13:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musst er feststellen, dass eine unbekannte Person auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere eindrang und ein Tablet sowie Bargeld entwendete.

Dem Geschädigten entstand ein Diebstahlschaden von ca. 250 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

