POL-FR: Herrischried: Schwerer Verkehrsunfall an der Schlagsäge - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 07.02.2022, ist es auf der Landstraße 151/152, Höhe Schlagsäge, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor 08:30 Uhr war eine 57 Jahre alte Autofahrerin aus Richtung Rickenbach nach Herrischried unterwegs. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto, nachdem sie einem entgegenkommenden, bereits schleudernden Auto ausweichen musste. Das Auto der Frau geriet auf eine glatte Fläche, überfuhr einen Schneehaufen, rutschte über die dortige Einmündung gegen einen Wegweiser und schließlich gegen das Sägegebäude. Von dort wurde der Wagen abgewiesen und stürzte in eine Garagenzufahrt, wo er auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden an Auto, Wegweiser und Gebäude dürfte sich auf insgesamt ca. 40000 Euro belaufen. Während den Rettungsmaßnahmen war die Straße komplett gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu dem unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug (Kontakt 07751 8963-0).

