Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 16-Jährige von Hund in die Hand gebissen - Polizei sucht Hundebesitzer

Freiburg (ots)

Eine 16-Jährige war mit ihrer Freundin am Freitag, 04.02.2022, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, zu Fuß in der Großmattstraße unterwegs, als sie von einem Hund zweimal in die rechte Hand gebissen wurde. In Höhe einer Autowaschanlage kam den Beiden ein Mann mit einem Hund entgegen. Die Jugendlichen wichen zurück und wohl trotz kurz geführter Leine gelang es dem Hund die 16-Jährige zu beißen. Der Mann habe sich bei der Jugendliche noch entschuldigt und sei einfach weitergelaufen. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Hund und dem Hundebesitzer geben können. Der Hund wird wie folgt beschrieben: Es soll sich um einen Schäferhund mit schwarzen Ohren, einem hellen Fell und braunen Flecken gehandelt haben. Er trug ein braunes Halsband und könnte auf den Namen "Bruno" hören. Der Hundeführer soll etwa 50 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und schlank sein. Er habe graue Haare und einen 3-Tage-Bart. Das Polizeirevier ist unter der Rufnummer 07623 7404-0 erreichbar.

