POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall fordert Leichtverletzten - größerer Rettungseinsatz ausgelöst

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.02.2022, kurz nach 13:00 Uhr, hat ein Auffahrunfall auf der B 34 in WT-Waldshut einen Leichtverletzten gefordert. Da zunächst die genaue Anzahl verletzter Personen nicht bekannt war, fuhren neben der Polizei mehrere Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr die Unfallörtlichkeit an. Bei der Einmündung Am Liederbach war ein 22 Jahre alter Peugeot-Fahrer aus Unachtsamkeit einem vorausfahrenden Mercedes-Benz aufgefahren. Der 29-jährige Mercedes-Fahrer verletzte sich leicht. Alle anderen Insassen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt. Am Peugeot dürfte Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden sein. Am Mercedes wurde ein Sachschaden von rund 4000 Euro verursacht.

