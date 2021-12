Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei: Auto in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Bockum: Unbekannte zündeten am Samstag (18. Dezember 2021) gegen 8:10 Uhr einen Audi A1 an der Kreuzung "Im Heimgarten/ Johansenaue" an. Das Auto wurde stark beschädigt. Durch die Hitze wurde außerdem ein angrenzend geparkter VW Golf beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Krefeld sucht Zeugen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (492)

