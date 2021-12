Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Polizei fasst Katalysatorendiebe auf der Flucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Montag (20. Dezember 2021) hat die Polizei zwei Katalysatorendiebe auf der Flucht stellen und festnehmen können.

Kurz nach 4 Uhr wurde ein 81-jähriger Anwohner der Kaiserstraße durch laute Sägegeräusche von der Straße aufgeweckt. Er ging zum Fenster und bemerkte einen Mann, der unter einem geparkten Opel lag. Neben dem Auto stand ein Renault mit laufendem Motor. Als er das Fenster öffnete und den Mann ansprach, kroch dieser unter dem Auto hervor und setzte sich hastig auf den Beifahrersitz des Renaults. Die Täter flüchteten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der 81-Jährige informierte die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte das Fluchtauto an der Hüttenallee und konnte es an der Kreuzung zum Europaring an einer Ampel stoppen. Am Steuer saß ein 31-jähriger Rumäne, der unter Einfluss von Drogen gefahren war. Auf dem Beifahrersitz saß ein leicht alkoholisierter 33-jähriger Pole. Beide sind wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt. Im Fahrzeug fanden die Beamten diverse Werkzeuge wie eine Stichsäge, dazugehörige Sägeblätter und einen Wagenheber. Im Fußraum der Rückbank lag ein in Jacken eingewickelter Katalysator. Das Werkzeug und der Wagen wurden sichergestellt.

Die beiden Männer wurden festgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren und werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (491)

