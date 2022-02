Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfall zwischen Ford- und Toyota-Fahrer - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einem Vorfall zwischen einem Ford- und Toyota-Fahrer am Freitagmittag, 04.02.2022, in der Gurtweiler Straße in WT-Waldshut sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15:10 Uhr sollen sich die Fahrer am Ortsende in Richtung Gurtweil genötigt und schließlich ausgebremst haben. Ein Fahrer soll in der offenen Fahrertüre seines Kontrahenten kurzzeitig mitgeschleift und dann auf die Straße gefallen sein. Beteiligt waren die Fahrer eines schwarzen kleineren Ford-SUVs und eines roten Toyota-Sportwagens. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) zu melden.

