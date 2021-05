Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt, 65207 Wiesbaden L 3028, zwischen WI-Auringen und WI-Medenbach Samstag, 29.05.2021, 09:55 Uhr

Wiesbaden (ots)

(mv) Am Samstagmorgen 29.05.2021, gegen 09:55 Uhr, kam es auf der Landstraße 3028 zwischen Wiesbaden-Auringen und Wiesbaden-Medenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Eine 25-jährige Radfahrerin befuhr einen Feldweg in Wiesbaden-Auringen und wollte im Bereich einer dort befindlichen Eisenbahnbrücke auf die Landstraße 3028 zwischen WI-Auringen und WI-Medenbach fahren. Hierbei übersah sie eine 18-jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Auto in Richtung Wiesbaden-Medenbach unterwegs war. Trotz sofortigem Bremsen erfasste das Auto die Radfahrerin, die dann auf den Boden geschleudert wurde. Hierbei zog sich die Radlerin schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 18-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.400 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landstraße 3028 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:45 voll gesperrt.

